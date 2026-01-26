Paxia e Stagnitta aderiscono a Controcorrente

Luca Stagnitta, sindaco di Linguaglossa, e Maria Laura Paxia, ex deputata del M5s, si uniscono al movimento Controcorrente, fondato da Ismaele La Vardera. Entrambi hanno scelto di aderire al progetto per contribuire a un cambiamento politico nel territorio. Questa novità rappresenta un passo importante nel panorama locale, offrendo un nuovo punto di vista e un impegno condiviso per il futuro della comunità.

Luca Stagnitta, primo cittadino di Linguaglossa, è il primo sindaco ad aderire al movimento fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera Sono il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, che lascia il Pd dopo 12 anni, e l'ex deputata alla Camera del M5s, Maria Laura Paxia, le due nuove adesioni al movimento Controcorrente, fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera. Sono stati presentati in conferenza stampa nella sede dell'Ars di Catania. "Stagnitta è il primo sindaco della Sicilia - ha detto La Vardera - e conferma che Controcorrente attrae anche gli amministratori locali, a differenza di quello che si dice.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su paxia stagnitta

Due consiglieri comunali di Recco, Dario Capurro e Niccolò Fumagalli, hanno ufficialmente aderito a Forza Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su paxia stagnitta

Argomenti discussi: VIDEO | Maltempo a Palermo, 85 interventi dei vigili del fuoco. Forte vento e disagi al Molo Trapezoidale; VIDEO | La furia del ciclone Harry ha devastato il lungomare di Catania: Impressionante; Caltanissetta, maxi sequestro di beni per un milione di euro a pluripregiudicato vicino ad esponenti di Cosa nostra.

Controcorrente, aderiscono ex deputata Paxia e sindaco di LinguaglossaSono il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, che lascia il Pd dopo 12 anni, e l'ex deputata alla Camera del M5s, Maria Laura Paxia, le due nuove adesioni al movimento Controcorrente fondato dal de ... ansa.it

Stagnitta lascia il Pd: è il primo sindaco di Controcorrente VIDEOAlla sede etnea dell’Ars presente anche la ex deputata pentastellata catanese Maria Laura Paxia: anche lei new entry di Controcorrente. Il Pd esprime un’ottima classe dirigente – ha spiegato il ... livesicilia.it

Novità politiche in Sicilia e nella provincia di Catania, Ismaele La Vardera presenta due nuovi ingressi in Controcorrente: Maria Laura Paxia, ex deputata del Movimento 5 Stelle alla Camera e il sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta (ex Pd) Federico R - facebook.com facebook