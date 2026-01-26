A Pavia, tre persone sono state identificate e denunciate dopo un furto avvenuto nel bar del Campus Aquae. Nonostante abbiano cercato di celare la propria identità, sono stati riconosciuti dalle forze dell’ordine e trovati in possesso di parte della refurtiva. L’intervento delle autorità ha permesso di chiarire l’accaduto e di assicurare i responsabili alla giustizia.

Pavia, 26 gennaio 2026 - Anche se erano entrati in azione con i volti parzialmente nascosti, sono stati riconosciuti dai poliziotti, che li hanno poi rintracciati e trovati in possesso di parte della refurtiva. Sono stati denunciati, in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, tre presunti responsabili del colpo messo a segno sabato 24 gennaio ai danni della struttura sportiva Campus Aquae, in via Cascinazza (al Cravino) a Pavia. La Questura ha reso noto oggi, lunedì 26 gennaio, l'esito degli sviluppi dell'intervento delle Volanti, chiamate sabato mattina dal responsabile del centro sportivo, che aveva trovato una porta finestra forzata, sul lato delle piscine, con il furto dal fondo cassa del bar, per una somma di circa 500 euro, oltre a tre palmari, un telefono aziendale e una cassa bluetooth. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, furto al bar del Campus Aquae: identificate e denunciate tre persone

