Paura per il baby calciatore Rapinato e picchiato al giardino | Non è il primo caso siamo stanchi

Un ragazzino di 13 anni è stato vittima di una rapina e di un'aggressione nel giardino di piazza Medaglie d’oro a Novoli, nel pomeriggio di sabato. L’episodio si inserisce in una serie di incidenti simili, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione evidenzia la crescente insicurezza nelle aree pubbliche frequentate dai giovani, richiedendo interventi efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un agguato in pieno giorno ai danni di un ragazzino di 13 anni. È accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 15 nel giardino di piazza Medaglie d’oro, tra via Baracca e via Corelli, a Novoli. Il giovane, secondo quanto ricostruito, è stato braccato da due uomini, poco più che maggiorenni, verosimilmente di origine nordafricana. Primo lo hanno intimato a consegnargli telefono e portafoglio. Poi lo hanno spinto a terra e preso a calci. Il minorenne si stava recando al campo sportivo della Polisportiva Novoli, che dista poche decine di metri dal giardino, per assistere alla partita di campionato dei suoi compagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

