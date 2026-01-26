La Pattinata di Carnevale del Pincio 2026 rinnova la tradizione annuale, offrendo un'occasione per divertirsi in maschera e sui pattini. L'evento si svolge nel suggestivo contesto del Pincio, promuovendo momenti di socialità e intrattenimento per tutti gli appassionati. Un appuntamento che unisce le atmosfere del Carnevale con l'attività sportiva, mantenendo vivo lo spirito comunitario di questa tradizione.

Si rinnova anche nel 2026 la tradizione al Pincio: il Carnevale si festeggia in maschera e sui pattini. I pattinatori del Pincio annunciano per domenica 15 febbraio, domenica di Carnevale, l'appuntamento che ormai è divenuta una consuetudine a Roma. “Pinciaroli..tutti pronti? Bambini, Ragazzi e Senior ci siamo”, scrivono i pattinatori sui social. “È giunto il momento di festeggiare il Carnevale con qualche bella maschera e tornare tutti un pò bambini anche se solo per qualche ora”. La pattinata di Carnevale al Pincio si svolgerà il 15 febbraio, alle 14, con partenza dal Ponte del Pincio in piazzale dei Martiri con costumi e “rotelle”.🔗 Leggi su Romatoday.it

