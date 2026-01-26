Parma Valenti ko | stop di un mese

Lautaro Valenti, difensore del Parma, sarà fermo per circa un mese a causa di un infortunio alla coscia sinistra riportato nel finale della partita contro l’Atalanta di domenica 25 gennaio. La pausa forzata influirà sulla disponibilità del giocatore nelle prossime settimane, incidendo sulle strategie della squadra in vista delle prossime gare.

Si ferma Lautaro Valenti. Il difensore del Parma sarà costretto a uno stop di circa un mese dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale della gara contro l’Atalanta, disputata domenica 25 gennaio. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Il difensore argentino ha già iniziato l’iter riabilitativo finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica. Secondo le prime stime, Valenti resterà fuori circa un mese. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblù, che valuterà l’evoluzione del recupero e i tempi per il rientro in campo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su parma valenti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su parma valenti

Argomenti discussi: Stop alla serie positiva, il ciclone Atalanta si abbatte sul Parma (4-0); Parma, contro l'Atalanta si ferma Valenti: la prima diagnosi sul suo infortunio.

Parma, Valenti ko: stop di un meseSi ferma Lautaro Valenti. Il difensore del Parma sarà costretto a uno stop di circa un mese dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale della gara contro l’Atalanta, disputata domenica ... parmatoday.it

Parma, tegola Valenti: c’è lesione, un mese di stopIn seguito all’infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenzi ... sportparma.com

Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Starà fuori un mese. Il difensore del #Parma ha già iniziato l'iter riabilitativo dopo l’infortunio subito nella gara con l’Atalanta. x.com

Brutte notizie oltre al KO contro l'Atalanta Il Parma perde Valenti per infortunio: ecco cosa filtra - facebook.com facebook