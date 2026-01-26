Parma-Juventus febbre da podio | dopo il tris al Napoli la Juventus cerca il sorpasso al Tardini

Il match tra Parma e Juventus del 1° febbraio rappresenta un momento chiave per la classifica della squadra bianconera. Dopo aver ottenuto una vittoria importante contro il Napoli, la Juventus punta a consolidare la propria posizione e, eventualmente, a superare i rivali in classifica. La sfida al Tardini sarà fondamentale per definire il cammino delle due squadre nelle prossime settimane.

La sfida del 1° febbraio contro il Parma di Cuesta è determinante per la posizione in classifica della Vecchia Signora. L’obiettivo della squadra è quello di superare il Napoli in classifica e piazzarsi al terzo posto. Il Napoli, però, si trova in una posizione abbastanza favorevole, dovendo giocare in casa con una Fiorentina non del tutto in forma e reduce dalla partita di Coppa Italia contro il Como. Il Napoli, nonostante questo, non arriva totalmente riposato: dovrà affrontare il Chelsea in Champions League. Basterà questo per fermare l’avanzata dei partenopei? Dalla regia di Bernabé ai tagli di David: gli aspetti tecnici di Parma-Juventus.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Stasera a Cagliari si conclude il ciclo di partite relativamente accessibili per la Juventus di Spalletti, in un momento di crescita del team.

Dopo la recente sconfitta del Napoli contro la Juventus, la distanza in classifica si è ampliata a nove punti.

