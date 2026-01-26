Parma-Juventus febbre da podio | dopo il tris al Napoli la Juventus cerca il sorpasso al Tardini
Il match tra Parma e Juventus del 1° febbraio rappresenta un momento chiave per la classifica della squadra bianconera. Dopo aver ottenuto una vittoria importante contro il Napoli, la Juventus punta a consolidare la propria posizione e, eventualmente, a superare i rivali in classifica. La sfida al Tardini sarà fondamentale per definire il cammino delle due squadre nelle prossime settimane.
La sfida del 1° febbraio contro il Parma di Cuesta è determinante per la posizione in classifica della Vecchia Signora. L’obiettivo della squadra è quello di superare il Napoli in classifica e piazzarsi al terzo posto. Il Napoli, però, si trova in una posizione abbastanza favorevole, dovendo giocare in casa con una Fiorentina non del tutto in forma e reduce dalla partita di Coppa Italia contro il Como. Il Napoli, nonostante questo, non arriva totalmente riposato: dovrà affrontare il Chelsea in Champions League. Basterà questo per fermare l’avanzata dei partenopei? Dalla regia di Bernabé ai tagli di David: gli aspetti tecnici di Parma-Juventus.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Spalletti, lo sguardo è solo al top. La Juve cerca il sorpasso al Napoli. Test Cagliari, poi il tour de force
Stasera a Cagliari si conclude il ciclo di partite relativamente accessibili per la Juventus di Spalletti, in un momento di crescita del team.
Crollo Napoli, tris della Juventus: azzurri al tappeto
Dopo la recente sconfitta del Napoli contro la Juventus, la distanza in classifica si è ampliata a nove punti.
