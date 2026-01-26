Parma Cutrone da cedere e un esterno sinistro da prendere | la situazione

Il Parma si avvicina alla chiusura del mercato invernale con alcune necessità da soddisfare. La società cerca un esterno sinistro per rafforzare la rosa e si appresta a cedere Cutrone, in un'ultima operazione di mercato prima della chiusura della finestra. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle eventuali opportunità di mercato e alle scelte definitive da adottare nelle prossime ore.

Si attendono novità anche sul fronte Valenti, con l'esito degli esami strumentali per il risentimento muscolare accusato alla fine della partita contro l'Atalanta Il Parma entra nell'ultima settimana di mercato con la speranza di reperire un terzino sinistro e di completare il pacchetto delle cessioni con quella che dovrebbe essere l'ultima (a meno di clamorose richieste) di questa finestra invernale. Dopo aver salutato Milan Djuric, con il bosniaco che sta sostenendo in questi minuti le visite mediche alla clinica milanese de La Madonnina, i dirigenti dell'Area Tecnica lavorano per perfezionare la cessione di Patrick Cutrone.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Parma ha annunciato l'assenza di Patrick Cutrone dalla lista dei convocati per la partita contro l'Atalanta, a causa di un problema alla caviglia.

