Questa sera alle 21:00 si gioca una partita chiave tra Paris Saint Germain e Newcastle, entrambe a quota 13 punti nel girone di Champions League. Chi vince si avvicina agli ottavi, chi perde rischia di uscire. Le due squadre si affrontano in uno scontro diretto che può decidere il futuro nella competizione.

Entrambe appaiate a quota 13 in classifica Paris Saint Germain e Newcastle si giocano di fatto un posto nelle prime 8 del girone di Champions League. I parigini hanno riacciuffato il primo posto in campionato dopo la caduta del Lens in casa del Marsiglia: ad Auxerre però è stato più complicato del solito e c’è voluto un gol di Barcola nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Newcastle (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro diretto per l’accesso agli ottavi

Il match tra Paris Saint Germain e Newcastle, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un importante scontro nella fase a gironi della Champions League.

Analisi e approfondimenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.

