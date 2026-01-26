Pari dignità tra Forlì e Cesena

L'articolo di Francesco Giubilei sulla candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028 evidenzia l'importanza di un impegno condiviso e responsabile. È fondamentale evitare strumentalizzazioni politiche e passi falsi che possano compromettere questa opportunità. Promuovere una collaborazione equilibrata tra le due città favorisce un percorso di crescita e valorizzazione del patrimonio culturale, garantendo pari dignità e benefici per tutto il territorio.

Ho letto con attenzione l’articolo di Francesco Giubilei sulla corsa a Capitale italiana della Cultura 2028, e condivido appieno il suo appello a evitare passi falsi, fughe in avanti e strumentalizzazioni politiche che potrebbero compromettere il raggiungimento di un risultato di enorme importante per tutti i cittadini del nostro territorio. Per amore di verità, tuttavia, mi corre obbligo ricordare al dottor Giubilei che, a differenza di quanto da lui asserito, la candidatura a Capitale nasce e si sviluppa sin dall’inizio come un percorso condiviso e paritetico tra i Comuni di Forlì e Cesena. Come noto, le due amministrazioni avevano – all’insaputa l’una dall’altra – stabilito di partecipare alla competizione, annunciandolo pubblicamente negli stessi giorni (a Cesena con la mozione consiliare di maggioranza depositata il 22 gennaio 2025, a Forlì con l’annuncio del Sindaco Zattini nel Consiglio comunale dell’11 febbraio 2025). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Eventi congiunti tra Forlì e Cesena"Gli eventi congiunti tra Forlì e Cesena rappresentano un passo importante per rafforzare le politiche culturali condivise.

Apre N'Diaye: finisce in pari. Rigori e rossi, pari Primavera con il Cesena

