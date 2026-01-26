Papa Leone alla Rota Romana | equilibrio tra verità e carità

Da tv2000.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone ha incontrato i prelati della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra verità e carità. Durante l’evento, ha invitato a svolgere le attività giudiziarie con sobrietà e sensibilità, evitando rigidità eccessive, per assicurare un servizio equo e rispettoso delle persone coinvolte.

Papa Leone ha incontrato i prelati del Tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, raccomandando di orientare l’attività secondo i criteri di verità e carità, senza rigidità. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

