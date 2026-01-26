Panico in banca un cervo sfonda la finestra e scatena il caos | immobilizzato e portato fuori – Video

Un incidente insolito si è verificato in una banca di Ridge, Suffolk, New York, quando un cervo maschio ha sfondato una finestra, provocando panico tra clienti e personale. La polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a immobilizzare e rimuovere l’animale. L’episodio, documentato in un video, ha attirato l’attenzione per la sua natura inattesa e per i momenti di confusione scaturiti dall’evento.

Momenti di panico in una banca di Ridge, nella contea di Suffolk, nello stato di New York. La polizia è intervenuta dopo che è scattato l'allarme antifurto ma si è imbattuta in un intruso inaspettato: un cervo maschio si è schiantato contro la finestra, frantumandola e scatenando il caos. Il cervo, visibilmente spaventato, salta sulle scrivanie, sbatte sugli sportelli e cerca una via di fuga. Gli agenti, dopo attimi di panico, sono riusciti a immobilizzare l'animale con una corda e a guidarlo fuori dall'edificio.

