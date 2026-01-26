Alla conclusione del Main Round degli Europei 2026 di pallamano, si delineano le squadre che accederanno alle semifinali. La competizione prosegue con partite decisive e risultati importanti, tra cui la vittoria della Spagna sulla Francia e il pareggio tra Norvegia e Portogallo. L’attenzione è tutta rivolta alle prossime sfide, che determineranno le quattro semifinaliste del torneo.

Alla fine del Main Round degli Europei 2026 di pallamano, che poi promuoverà le 4 semifinaliste a giocarsi il torneo, manca sempre di meno. In questo lunedì 26 gennaio altre tre partite sono andate in archivio, ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Portogallo-Norvegia 35-35 Partita combattutissima fra i lusitani e i nordici. Primo tempo appannaggio della Norvegia, che chiude avanti 17-18, mentre nella ripresa le cose si “ribaltano” con i portoghesi addirittura capaci di arrivare in volata sul 35-34 in proprio favore. A pareggiare i conti nel finale è Lyse, in una gara da 11 gol per Frade e 10 per Pedersen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: agli Europei la Spagna batte la Francia, Danimarca ok. Norvegia-Portogallo, pari inutile

Approfondimenti su Europei Pallamano

Durante la giornata degli Europei 2026 di pallamano, si sono disputate diverse partite nei vari gironi.

La prima giornata del Main Round degli Europei 2026 di pallamano ha visto la ripresa della Danimarca, mentre Germania e Norvegia hanno conquistato vittorie di misura.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Europei Pallamano

Argomenti discussi: EHF EURO 2026: l'Italia batte la Polonia a Kristianstad (29-28) e chiude al terzo posto nel Gruppo F; Italia ko con l'Islanda al debutto agli Europei di pallamano: il risultato di oggi; Italia fuori dagli Europei di pallamano 2026: vince l’Ungheria, ma l’ultimo match avrà una valenza; Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky.

Pallamano: agli Europei risorge la Danimarca. Germania e Norvegia vincono di stretta misuraLa prima giornata del Main Round degli Europei 2026 di pallamano regala gol, emozioni e spettacolo. Si alza il livello della competizione, con partite ... oasport.it

Pallamano: esultano Croazia e Svezia agli Europei 2026. Svizzera e Ungheria si spartiscono la postaAgli Europei 2026 di pallamano l'arrivo del Main Round ha alzato il livello di gioco e la posta in palio per ogni singola partita in programma. Altri tre ... oasport.it

Il Racconto di Viaggi. Alex Warren · Ordinary (Wedding Version). #Costacrociere A bordo di Costa Fortuna tra le Isole Canarie, il Portogallo e il Marocco facebook