Palazzo Leoni | dopo il crollo divieti e controlli tecnici

Dopo il crollo parziale di Palazzo Leoni in via Marconi a Forino, sono stati adottati divieti e controlli tecnici per garantire la sicurezza. Il sindaco Antonio Oliveri ha fornito aggiornamenti sulle misure in corso e sulle attività di verifica necessarie per valutare lo stato dell’edificio e prevenire eventuali rischi futuri.

Dal sindaco di Forino, Antonio Oliveri, l'aggiornamento sul crollo Palazzo Leoni – Aggiornamenti "A seguito del crollo parziale del fabbricato noto come Palazzo Leoni, sito in Via Marconi n. 91-93, avvenuto nella giornata di ieri 25 gennaio, nella mattinata odierna si sono svolti diversi incontri e sopralluoghi tecnici. È stato accertato che il crollo ha interessato il tetto, i solai del primo piano e parte della muratura perimetrale dell'edificio, già da tempo in condizioni di grave vetustà, con conseguente caduta di macerie sulla sede stradale. Per motivi di sicurezza è stata interdetta la circolazione pedonale e veicolare nel tratto di Via Marconi compreso tra i civici 87 e 100.

