Palazzo crollato a Casoria | sgomberate altre case il numero degli sfollati sale a 115

A seguito del crollo di un edificio a Casoria, sono stati effettuati ulteriori controlli che hanno portato allo sgombero di 15 abitazioni, portando il totale degli sfollati a 115 persone. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza dei residenti e valutare le necessità di assistenza nelle zone coinvolte.

Dopo nuovi controlli sono stati sgomberati altri appartamenti per il crollo dell'edificio a Casoria (Napoli); sfollate ulteriori 15 persone, il numero totale dei residenti senza casa arriva a 115.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su palazzo crollato Crollo palazzo a Casoria, salgono a 90 gli sfollati: sgomberate le case vicine. Vigilanti anti-sciacalli in strada Dopo il crollo di un edificio a Casoria, sono stati evacuati 90 persone, con 60 ospitate in strutture ricettive. Palazzo crollato a Casoria, sono 21 le famiglie sgomberate Nella notte di giovedì, 21 famiglie di Casoria sono state evacuate a causa del crollo di un edificio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su palazzo crollato Argomenti discussi: Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: Facevamo la fine dei topi; Palazzo crollato a Casoria: evacuato il giorno prima; Crolla intero palazzo a Casoria, era stato evacuato poche ore prima per una perdita d’acqua; Strage sfiorata, crolla un palazzo evacuato da un giorno. Palazzo crollato a Casoria: sgomberate altre case, il numero degli sfollati sale a 115Dopo nuovi controlli sono stati sgomberati altri appartamenti per il crollo dell'edificio a Casoria (Napoli); sfollate ulteriori 15 persone, il numero ... fanpage.it Crolla palazzo a Casoria, era stato appena evacuato per una perdita d'acquaUn edificio è crollato a Casoria (Napoli) nella notte del 23 gennaio; era stato evacuato nel pomeriggio di ieri, a seguito della scoperta di una perdita idrica. msn.com La Bussola TV. Clint Mansell · Lux Aeterna. Le immagini del palazzo crollato a Casoria riprese dal drone Video: @vins_grimfly - facebook.com facebook Palazzo crollato a Casoria, sono 21 le famiglie sgomberate. Il sindaco, "massimo coordinamento istituzionale, emergenza complessa" #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.