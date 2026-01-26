Palamolza oltre un milione per completare il rinnovamento dell' impianto

A partire dalla prima primavera, prenderanno il via i lavori di rinnovamento del PalaMolza, il tradizionale impianto di viale Molza a Modena. L’intervento prevede il restyling degli spazi interni ed esterni, con un investimento complessivo di oltre un milione di euro. L’obiettivo è migliorare le strutture e offrire un ambiente più funzionale per atleti e pubblico.

La Giunta ha approvato l’intervento che completerà il rinnovamento dell’impianto sportivo. Un milione dal Ministero con il bando Sport e Periferie Prenderanno il via in primacvera i lavori che permetteranno di completare il rinnovamento interno ed esterno del PalaMolza, lo storico Palazzetto dello sport di viale Molza a Modena. Nelle settimane scorse la Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, ha infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del padiglione A, e sono attualmente in corso le procedure per affidare l’intervento. L’intervento, che segue i lavori di rinnovo del padiglione B, prevede la riqualificazione architettonica e l’efficientamento energetico del padiglione A, il risanamento della copertura e il miglioramento delle condizioni di benessere e accessibilità dell’impianto sportivo, oltre alla messa in sicurezza dell’area esterna.🔗 Leggi su Modenatoday.it

