Le pagelle di Roma-Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026, analizzano le prestazioni dei giocatori durante la partita disputata ieri sera allo stadio Olimpico di Roma. Tra le note positive, le parate di Maignan si distinguono, mentre Leao ha avuto meno incisività rispetto alle aspettative. Ecco i giudizi della Gazzetta dello Sport sui protagonisti in campo.

Le pagelle di Roma-Milan 1-1, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Para su Koné e dice di no più volte a Malen. Un riflesso prodigioso per negare il gol a Çelik. Trafitto dal rigore di Pellegrini. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Gara con pochi fronzoli ed entrate decise. Tiene la posizione, non si fa prendere in velocità e anche quando viene puntato indietreggia cercando di chiudere. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Stoppa un tiro di Malen, ma contro l'olandese la serata non è facile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Roma-Milan, i voti di Gazzetta: Maignan, riflesso prodigioso. Leao frenato

Roma-Milan, le pagelle: Pellegrini e Maignan i migliori, 7. Leao frenato, 5Nella sfida tra Roma e Milan, Pellegrini e Maignan si distinguono con una valutazione di 7, mostrando solidità e attenzione.

Leggi anche: Pagelle Milan-Roma, i voti della Gazzetta: Pavlovic in versione Superman. Leao …

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Roma-Milan, le pagelle: Pellegrini e Maignan i migliori, 7. Leao frenato, 5; Roma-Milan 1-1: Malen spreca, Pellegrini entra e batte Maignan. Pari per Gasperini che perde Koné; Roma-Milan 1-1, le pagelle: Ghilardi (7,5) dominante, Maignan (7,5) un muro, Pellegrini (7) rigore decisivo, De Winter (6,5) illude Allegri; Roma-Milan 1-1, le pagelle: Maignan super, razzo Celik, male Leao.

Roma-Milan 1-1, le pagelle: Maignan super, razzo Celik, male LeaoSERIE A - Tra i rossoneri il migliore è il portiere, prodigioso nel primo tempo. Leao fantasma, Modric cresce nella ripresa. Nella Roma benissimo la difesa. eurosport.it

Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De WinterLa Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, ... sport.sky.it

Ecco i voti ai giallorossi: spuntano un paio di insufficienze Leggi qui le pagelle di Roma-Milan #ASRoma #RomanewsEU #RomaMilan - facebook.com facebook

Pagelle di Roma-Milan: Modric ricama (7,5), Leao si avvita su se stesso (5,5) x.com