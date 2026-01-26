Ecco le pagelle di Juventus-Napoli, una sfida che apre la stagione del quinto scudetto sognato. A cura di Fabrizio d’Esposito, l’articolo analizza le prestazioni dei protagonisti, dal giovane Meret al veterano Vergara. Un'analisi dettagliata e sobria, utile per capire l’andamento della partita e le prospettive delle due squadre in questa nuova stagione.

Le pagelle di Juventus-Napoli 3-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Onda su onda, per citare Conte novello Capitan Tempesta, il giovane Meret va a guardia della porta dopo tempo immemore e alla fine conta tre pappine più l’ausilio di Santa Traversa che lo protegge dal minore dei Thuram. Il ritorno è infausto, compreso qualche pasticcio pedestre – 5 DI LORENZO. Il popolo invoca un fallo sul Capitano dei Due Scudetti quando gli spallettiani buttano dentro la prima pelota. Giusto. Ma stasera nel deserto azzurro sommerso dallo tsunami bianconero non esistono né destra né sinistra né centro – 5 JUAN JESUS. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pagelle – La stagione del quinto scudetto sognato è cominciata con De Bruyne e finisce con Vergara

Leggi anche: Atalanta-Marsiglia, Juric e la rissa sfiorata con Lookman: “Come con De Bruyne al Napoli…”

Leggi anche: Galliani crede in Allegri: «Scudetto? Da tifoso ci spero. Ha vinto alla prima stagione con il Sassuolo, con il Milan e con la Juventus». Messaggio importante per l’ex bianconero!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Le pagelle. Settimo sigillo in stagione per Tenkorang. Anacoura sicuro. Falbo entra ed è subito pronto; Le pagelle della Serie B: Venezia e Palermo tritatutto, 7,5. Crolla ancora il Bari, 4; La goleada del Como regala voti da vertigini: nelle pagelle ci sono due 9 (ma anche un 8 e mezzo); Le pagelle di Monza-Frosinone 2-2.

Pagelle – La stagione del quinto scudetto sognato è cominciata con De Bruyne e finisce con VergaraLe pagelle di Juventus-Napoli 3-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Onda su onda, per citare Conte novello Capitan Tempesta, il giovane Meret va a guardia della porta dopo tempo immemore e alla ... ilnapolista.it

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Napoli 3-0: David ribalta lo ‘Stadium’, Spalletti annienta ConteJuventus-Napoli, partitissima della 22° giornata del campionato di Serie A: voti, top e flop della sfida dell'Allianz Stadium ... calciomercato.it

Pagelle - La stagione del quinto scudetto sognato è cominciata con De Bruyne e finisce con Vergara Spalletti dà e Spalletti toglie. Conte non è Schettino che abbandona la nave. McTominay sbaglia un numero incredibile di palloni. Ma era lui Di Fabrizio d'Es - facebook.com facebook

Ivanovic: contava vincere, non importa come. la stagione è lunga, a volte ci sono partite così @VirtusBo x.com