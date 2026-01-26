Ecco le pagelle delle giocatrici della Juventus Women e del Parma al termine del primo tempo della partita valida per l’undicesima giornata di Serie A Women. Di seguito, i giudizi e i voti assegnati alle protagoniste di questa sfida, analizzando le prestazioni delle squadre fino a questo momento.

Mateta Juventus, un club di Premier League offre 35 milioni. La posizione del Crystal Palace e che cosa sta succedendo Kolo Muani Juventus, i bianconeri pensano al grande ritorno del francese: avviati i primi contatti. Ci sono due ostacoli importanti nella trattativa Juanlu Sanchez Juve, l’esterno del Siviglia resta sulla lista di Comolli: la posizione del club andaluso e la concorrenza del Napoli Ferreira Carrasco, sfuma l’obiettivo della Juve? Questo club di Serie A vuole chiudere in poco tempo Juventus Next Gen, Brambilla dopo la sconfitta contro l’Arezzo: «Mancato il guizzo nel finale per pareggiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Parma: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Approfondimenti su pagelle juventus

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su pagelle juventus

Argomenti discussi: Parma - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Parma - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Pulisic uomo derby, Neres, Ferguson e tutti i gol Streaming | DAZN IT; Wild vs. Sabres in Diretta Streaming | DAZN IT.

Juventus Women-Parma Femminile 1-0 - Bonansea sblocca il match! Primo gol stagionale8’ - Primo vero squillo della Juventus! Azione collettiva conclusa da Tatiana Pinto che scalda i guantoni a Ceasar, che blocca senza grossi affanni. Ma la Juve comincia a spingere. 3’ - Bonansea prova ... tuttojuve.com

Juventus Women-Parma Femminile, alle 18 il fischio d'inizio: attesa per le formazioni ufficiali17:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Juventus Women-Parma Femminile. Le bianconere tornano in campo lunedì 26 gennaio 2026 per l’undicesima giornata di Serie A W ... tuttojuve.com

Juventus-Napoli, le pagelle dei bianconeri: serata da Oscar per Locatelli, Thuram dominante, Yildiz a segno con magia, David fa una rete d’autore. Siete d’accordo con i nostri voti LOCATELLI 8: di tacco, a volte, ci si ferisce. Con il tacco, stavolta, man - facebook.com facebook

#Spalletti manda KO #Conte: la #Juventus travolge il #Napoli nel big match dell'Allianz Stadium Le pagelle di #JuveNapoli: #David si prende gli applausi, #Thuram straripante. #Yildiz bomber bianconero. Disastro #JuanJesus, #McTominay fa il compi x.com