A Padova, un maiale di plastica esposto in vetrina ha suscitato reazioni per il suo impatto sulle sensibilità religiose islamiche. La richiesta di rimuoverlo riflette le tensioni tra rispetto delle credenze e libertà di espressione commerciale. Questo episodio evidenzia come simboli e oggetti pubblicitari possano diventare punti di discussione su tolleranza e convivenza.

A Padova un maiale rosa di plastica è diventato il simbolo involontario dello scontro tra sensibilità religiose e libertà commerciale. Il locale «Mortadella e non solo», aperto da poco in piazza dei Signori, ha scelto come mascotte un grande suino esposto in vetrina. Per alcuni è un richiamo simpatico alla pop art, per altri una provocazione inaccettabile nel salotto buono della città. La protesta feroce della comunità islamica. La comunità islamica ha chiesto al Comune la rimozione immediata. «La presenza del maiale è di cattivo gusto e rischia di irritare e turbare i musulmani che ci passano davanti», ha dichiarato il medico Salim El Mauoed, vice-presidente regionale della Comunità Islamica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Padova, maiale in vetrina urta la sensibilità islamica: «Rimuovetelo»

Approfondimenti su padova maiale

A Padova, si apre un dibattito sulla presenza di un maiale di plastica esposto in una vetrina di un negozio di mortadella.

Marco Vicini, ex responsabile del circolo Arci Tunnel, riflette sul diritto di esprimere opinioni e contenuti che possono disturbare la sensibilità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su padova maiale

Argomenti discussi: I musulmani contro il maiale esposto in vetrina: Toglietelo; I camerieri islamici difendono il maiale esposto in vetrina in piazza dei Signori a Padova; Padova, polemica sul maiale di plastica in vetrina: Gardini (FdI) parla di censura; VIDEO | L'opinione di Mario Zwirner: Niente maiale in vetrina.

Via il maiale dalla vetrina. La protesta dei musulmani contro il nuovo locale. Ma c’è chi lo difendeIl maiale della discordia. Così potrebbe essere ribattezzata la statua di un suino esposta nella vetrina di un nuovo locale padovano. Una scelta imprenditoriale che non è andata a genio a molti ... blitzquotidiano.it

Forza Nuova in piazza: «Il maiale non si tocca». Flash mob contro la censura islamica | VIDEOFlash mob di Forza Nuova in piazza dei Signori a Padova contro la rimozione di un simbolo alimentare tradizionale. nordest24.it

A Padova i musulmani tornano alla carica e questa volta si schierano contro un venditore di rosette e mortadella. La sua colpa Avere un maiale in vetrina per promuovere il suo prodotto. Ancora una volta gli islamici vogliono dettare legge nel nome di un’inte - facebook.com facebook

Flash mob di Forza Nuova in piazza dei Signori a Padova contro la rimozione di un simbolo alimentare tradizionale. #Veneto #Padova #Cronaca #Video #Inprimopiano x.com