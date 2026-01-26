Pacchi smarriti e venduti a pochi euro Torna il grande evento alle porte di Milano

Dal 28 gennaio al 1° febbraio, il centro commerciale Galleria Borromea di Peschiera Borromeo ospita l'evento di Poka Joia, specializzata nella vendita certificata di pacchi smarriti. Un’occasione per scoprire e acquistare a prezzi contenuti oggetti provenienti da pacchi perduti, offrendo un’alternativa sostenibile e trasparente nel settore. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di curiosità e offerte insolite.

Per un'intera settimana sarà possibile acquistare migliaia di pacchi contenenti oggetti di tecnologia, accessori e abbigliamento. I visitatori potranno toccarli, pesarli e scegliere in base all’ispirazione e alla convenienza, lasciandosi stupire dal contenuto. L'evento è un esempio di economia circolare, la cui mission è quella di ridurre gli sprechi. Ogni pacco è quotato 2 euro ogni 100 grammi, in quella che è una vera e propria ‘caccia al tesoro’.🔗 Leggi su Milanotoday.it

