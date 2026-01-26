Ostapenko tira una pallata in faccia a Siegemund | attimi di vera tensione agli Australian Open

Durante i quarti di doppio femminile agli Australian Open, si è verificato un episodio di tensione tra Ostapenko e Siegemund. In un momento di gioco intenso, Ostapenko ha colpito accidentalmente Siegemund in faccia con una pallata, causando una caduta sul campo. L'episodio ha attirato l’attenzione per la sua imprevedibilità, sottolineando come le emozioni possano esplodere anche in partite di alto livello.

