Ostapenko tira una pallata in faccia a Siegemund | attimi di vera tensione agli Australian Open
Durante i quarti di doppio femminile agli Australian Open, si è verificato un episodio di tensione tra Ostapenko e Siegemund. In un momento di gioco intenso, Ostapenko ha colpito accidentalmente Siegemund in faccia con una pallata, causando una caduta sul campo. L'episodio ha attirato l’attenzione per la sua imprevedibilità, sottolineando come le emozioni possano esplodere anche in partite di alto livello.
Nell'incontro dei quarti di doppio femminile tra HsiehOstapenko e KeninSiegemund ha avuto un momento pepato, quando Ostapenko con violenza ha colpito in pieno Siegemund, caduta sul campo.
Putintseva balla in faccia ai tifosi che la fischiano, corrida agli Australian Open: cosa è successoDurante gli Australian Open, Yulia Putintseva ha attirato l'attenzione con un gesto deciso nei confronti dei tifosi che la fischiavano dopo la vittoria contro Zeynep Sonmez.
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniVavassori e SiegemundRoger-Vasselin agli Australian Open 2026.
