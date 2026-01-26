Ortenzi | Gara che potevamo portare a casa

La partita si è conclusa con un risultato difficile da accettare, lasciando spazio a molte riflessioni. Dopo un quarto set combattuto, l’esito ha favorito Grotta, che ha saputo sfruttare le occasioni e portare a casa il successo. Per Ortenzi, questa sconfitta rappresenta un’occasione persa, che complica ulteriormente il cammino verso la salvezza. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per il futuro.

Risultato difficile da digerire ma soprattutto da comprendere dopo un quarto set nel quarto tutto sembrava far pendere l'ago della bilancia dalla parte di Grotta, capace di gettare al vento un successo che avrebbe potuto riaprire anche il discorso salvezza ma ormai ogni discorso assolutamente archiviato in questo momento. L'analisi finale di coach Massimiliano Ortenzi è indubbiamente amaro per il risultato maturato nel corso della gara: "C'è delusione e grande amarezza per il risultato che è maturato. Quel turno in battuta di Zoppellari ci ha fatto perdere lucidità e da lì è stato tutto assolutamente in salita.

