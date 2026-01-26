Oroscopo Sagittario 2026 l' amore è l' avventura più bella | rivalità latente con il Leone scintille con i Pesci Bilancia? Storia da favola

L'Oroscopo del Sagittario nel 2026 si presenta come un anno di riflessione e crescita emotiva. Le relazioni assumono un ruolo centrale, con rivalità latente con il Leone e scintille con i Pesci, mentre la Bilancia si distingue per una storia d’amore da favola. Un percorso di consapevolezza che invita a vivere l’amore come una scelta autentica, lontano da clamore e superficialità.

