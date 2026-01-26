Oroscopo di Paolo Fox per oggi 26 gennaio | Scorpione in ripresa Gemelli attivo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 26 gennaio. In questa giornata, lo Scorpione mostra segni di ripresa, mentre i Gemelli si mostrano più attivi del solito. Un inizio settimana che invita alla riflessione e a un approccio tranquillo alle novità. Scopri le previsioni per il tuo segno e affronta questa giornata con serenità e consapevolezza.

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per lunedì 26 gennaio! Questo lunedì non ha l'aria della ripartenza forzata. È più simile a un rientro naturale, come quando torni in una stanza che conosci già, ma con uno sguardo leggermente diverso. Dopo la lentezza della domenica, oggi porti con te qualcosa di più: una consapevolezza, una sensazione, un bisogno che non vuoi più ignorare. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 26 gennaio 2026, segno per segno. Il cielo non chiede di essere brillanti, né impeccabili. Chiede solo coerenza tra quello che senti e quello che fai. Anche se in piccolo. Anche se con fatica. È una giornata che funziona se non tradisci te stesso per comodità o per abitudine. Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 26 gennaio 2026Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 26 gennaio 2026, dedicato ai segni della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

