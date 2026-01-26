Oro | oggi un grammo vale 138 euro Perché tutti lo comprano | c' è un motivo preciso

Oggi il prezzo dell’oro si aggira intorno ai 138 euro per grammo, attirando l’attenzione di molti investitori. Questa crescita conferma la sua posizione come bene di valore stabile e di rifugio. Comprendere le ragioni di questa tendenza è importante per chi ha investimenti in oro o desidera approfondire il mercato dei metalli preziosi. Ecco cosa c’è da sapere sul valore attuale e le dinamiche che lo influenzano.

Il "bene rifugio" per eccellenza ha raggiunto un nuovo record e non sembra fermarsi. Ma non c'è da esultare Leggendo la notizia si potrebbero sgranare gli occhi, soprattutto se si ha qualche soldo investito. L'oro infatti ha raggiunto, ancora, un nuovo record: il prezzo ha superato i 5mila dollari per oncia troy (l'unità di misura di riferimento per i metalli preziosi). Questo vuol dire che un grammo di oro, l'equivalente di una graffetta o di una piccola foglia, vale 138 euro. Insomma, il sogno di ogni scommettitore in borsa. Un potenziale guadagno così alto, tuttavia, nasconde incertezze, ansie e timori degli investitori.🔗 Leggi su Today.it

PERCHE' TUTTI COMPRANO ORO Te lo spiego

Argomenti discussi: L’oro ha battuto l’ennesimo record che sembrava insuperabile; Conviene vendere il tuo oro oggi per guadagnare?; L'oro non si ferma più. La corsa sfrenata verso i 140 euro per grammo. Ma secondo gli analisti andrà ben oltre; Quanto vale il mio oro? Perché gli operatori offrono prezzi distanti dai record di Borsa.

