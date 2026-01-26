Oreste Lionello morto il figlio Davide | travolto da metro a Roma La sorella | Ucciso dal male di vivere

Oreste Lionello piange la perdita del figlio Davide, deceduto a Roma dopo essere stato travolto da una metro. La sorella sottolinea il peso del male di vivere e gli sforzi della famiglia per assisterlo, nonostante le difficoltà legate ai farmaci e alla salute. La notizia ha suscitato dolore e riflessioni sulla fragilità mentale e sulle sfide di chi affronta malattie complesse.

"Tutta la famiglia ha combattuto per salvarlo, negli ultimi anni gli sono stata vicina, troppi medicinali, troppi farmaci, sono riuscita a fargli togliere un solo farmaco che gli impediva i movimenti. Davide non voleva morire, non voleva lasciare sua figlia, con la sua morte ha ucciso la sua malattia contro la quale si sentiva impotente". Così all'Adnkronos, Alessia Lionello, figlia del grande Oreste regista, attore, doppiatore, sulla morte del fratello Davide, che ieri sera si è gettato a Roma sotto i binari della metro A. "Davide aveva da tempo una malattia bipolare, aveva continui up e down, era fortemente depresso, era curato in una clinica romana, poteva uscire accompagnato o con uno della famiglia.

È deceduto a Roma Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, investito da un treno della metro.

Oreste Lionello, noto attore e doppiatore italiano, ha perso il figlio Davide, di 52 anni, tragicamente travolto da una metro a Roma.

