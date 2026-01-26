oreste lionello chi era il figlio davide morto investito dalla metro a a roma

Il 25 gennaio, Davide Lionello, figlio di Oreste Lionello, è deceduto all’età di 52 anni a Roma. Affetto da bipolarismo, una malattia psichiatrica cronica, aveva vissuto con questa condizione per diverso tempo. La sua scomparsa rappresenta una perdita personale e familiare, lasciando un ricordo di una vita segnata dalla sfida della malattia.

Il figlio di Oreste Lionello è morto a 52 anni nel pomeriggio del 25 gennaio. Davide Lionello soffriva da tempo di una malattia psichiatrica, il bipolarismo. L’ipotesi più accreditata è il suicidio. Il figlio del noto attore e comico si sarebbe lanciato sui binari all’arrivo di un treno presso la fermata Subaugusta della linea A della metro di Roma. Chi era Davide Lionello. Davide Lionello era nato nel 1973, dentro una famiglia in cui lo spettacolo non era un’eccezione, ma il linguaggio quotidiano. In casa Lionello il lavoro creativo faceva parte della normalità: copioni sul tavolo, voci che si intrecciavano, prove che iniziavano senza bisogno di annunci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

