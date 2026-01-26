L’opposizione a Corridonia si unisce in un fronte comune, con l’obiettivo di affrontare le sfide del territorio senza divisioni. I gruppi

Parleranno a una voce sola, i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", rappresentati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, Monica Sagretti, Donatella Batocchi e Andrea Lattanzi, uniti insieme a Sandro Scipioni di "Corridonia Rinasce" e Gioele Giachè del gruppo misto. "I gruppi di minoranza sono sempre più uniti – annunciano i consiglieri di opposizione –. Uniti da una direzione chiara: essere al servizio della comunità, dare voce alle richieste dei cittadini e provare a tradurle in azioni concrete, anche quando dall’altra parte il dialogo sembra essersi perso per strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ora l’opposizione si compatta: "Mettiamo da parte le bandierine"

