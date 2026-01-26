Open Mic + Spettacolo di poesia International guest Xabiso Vili

Il 2 febbraio alle ore 21, il Circolo ARCI Sparwasser di Roma ospita un evento di poesia performativa con open mic e uno spettacolo dell’artista internazionale Xabiso Vili. La rassegna, curata da WOW Incendi - Spontanei, offre un’occasione per ascoltare talenti locali e internazionali. L’ingresso prevede la prenotazione, che è obbligatoria. Un appuntamento dedicato alla poesia in un contesto informale e coinvolgente.

Open Mic + Spettacolo di poesia International guest: Xabiso ViliDa Sparwasser torna la rassegna di spettacoli di poesia performativa internazionale a cura di WOW Incendi - SpontaneiQUANDO: lunedì 2 febbraio, ore 21DOVE: Circolo ARCI Sparwasser (Via del Pigneto 215, Roma)Prenotazione è.

