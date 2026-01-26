Ondata di gelo in Usafermi 17mila voli

Un'ondata di gelo ha colpito gli Stati Uniti, causando la sospensione di circa 17.000 voli. Almeno dieci persone hanno perso la vita a causa delle condizioni estreme, con le aree più colpite tra New York, Tennessee e Louisiana. La situazione evidenzia la gravità delle temperature rigide e le conseguenze sul territorio e sulla mobilità del paese.

9.33 Almeno dieci le vittime dell'ondata di gelo che si è abbattuta sugli Stati Uniti. New York City è tra le aree più colpite con cinque persone trovate morte all'aperto, seguita dal Tennessee con tre decessi e dalla Louisiana, due morti per ipotermia. Altre vittime si segnalano in Texas, Kansas e Michigan. Quasi 90 milioni di persone, circa il 25% della popolazione Usa, in allerta o sorveglianza meteo; al buio più di un milione di abitazioni e 840mila utenti. In alcuni casi, temperatura tra -20 e -30°C. A terra 17mila voli.

