Ondata di gelo in Usafermi 17mila voli

Da servizitelevideo.rai.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ondata di gelo ha colpito gli Stati Uniti, causando la sospensione di circa 17.000 voli. Almeno dieci persone hanno perso la vita a causa delle condizioni estreme, con le aree più colpite tra New York, Tennessee e Louisiana. La situazione evidenzia la gravità delle temperature rigide e le conseguenze sul territorio e sulla mobilità del paese.

9.33 Almeno dieci le vittime dell'ondata di gelo che si è abbattuta sugli Stati Uniti. New York City è tra le aree più colpite con cinque persone trovate morte all'aperto, seguita dal Tennessee con tre decessi e dalla Louisiana, due morti per ipotermia. Altre vittime si segnalano in Texas, Kansas e Michigan. Quasi 90 milioni di persone, circa il 25% della popolazione Usa, in allerta o sorveglianza meteo; al buio più di un milione di abitazioni e 840mila utenti. In alcuni casi, temperatura tra -20 e -30°C. A terra 17mila voli.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Usa in tilt per ondata di gelo: 500mila senza luce

Leggi anche: Shutdown Usa: voli e servizi fermi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Usa, peggiore ondata di gelo da cinque anni. 15 mila voli cancellati, 600mila persone senza luce; New York, attesa la peggiore ondata di gelo degli ultimi 5 anni: supermercati presi d'assalto, voli cancellati; Artico caldo, continente freddo: Gli USA si preparano al gelo polare; Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO.

ondata di gelo inMaltempo Ondata record di gelo negli Stati Uniti, è emergenza in 16 StatiLa mostruosa tempesta invernale che si sta abbattendo su gran parte degli Stati Uniti è il primo banco di prova per Donald Trump sul fronte della protezione civile. bluewin.ch

ondata di gelo inOndata di gelo storica negli USA, le conseguenze in ItaliaSta facendo discutere l'ondata di gelo e neve in azione negli Stati Uniti. Certamente parliamo di un settore del mondo particolarmente avvezzo alle ondate ... meteogiornale.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.