Omicidio ICE Alex Pretti video rivela cos’è successo

Un video recente mostra il testimone oculare più vicino all’omicidio di Alex Pretti, manifestante anti-ICE, avvenuto in Minnesota. Il racconto, condiviso dall’osservatore, offre dettagli che sembrano confermare le voci diffuse online riguardo all’evento. La testimonianza fornisce un quadro più chiaro su quanto accaduto in quella tragica occasione e contribuisce a chiarire le circostanze dell’incidente.

Il testimone oculare più vicino al momento in cui Alex Pretti, manifestante anti-ICE, è stato ucciso a colpi di pistola in Minnesota questo fine settimana, ha fornito un racconto inquietante di quanto accaduto, che sembra confermare le voci che circolano online. Sabato 24 gennaio, degli agenti dell’ICE hanno ucciso Pretti a colpi di pistola in un altro incidente che ha causato grande shock in tutti gli USA. La morte del 37enne, avvenuta meno di un mese dopo l’uccisione di Renee Good, ha ulteriormente aumentato le tensioni in Minnesota, in un momento in cui i disordini politici hanno portato decine di migliaia di persone a perdere fiducia nel governo federale. 🔗 Leggi su Newsner.it

Un testimone oculare anonimo ha fornito una dichiarazione giurata riguardo alla sparatoria a Minneapolis, contestando le versioni ufficiali delle squadre ICE.

È stato diffuso un nuovo video che mostra l’episodio in cui Alex Jeffrey Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice a Minneapolis.

