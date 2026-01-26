Omegna trovato un cadavere in un torrente

Oggi, lunedì 26 gennaio, ad Omegna è stato rinvenuto un cadavere nell’alveo del torrente Strona, all’ingresso della città. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento. La notizia è ancora in fase di aggiornamento, e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

É successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, ad Omegna, nell'alveo del torrente Strona, all'ingresso della città. Dalle prime informazioni sembra il corpo sia stato notato da alcuni passanti che transitavano nella zona della Lidl di via IV Novembre. Sul posto, oltre al personale medico che ha accertato il decesso e ai vigili del fuoco, che si stanno occupando del recupero del corpo, anche i carabinieri, che si occuperanno delle indagini. Le cause del decesso non sono ancora state rese note.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Omegna, trovato un cadavere in un torrenteUn cadavere è stato trovato in un torrente. É successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, ad Omegna, nell'alveo del torrente Strona, all'ingresso della città. Dalle prime informazioni ... novaratoday.it

Trovato cadavere nello Strona, accertamenti in corsoIl cadavere di un uomo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, nel torrente Strona a Omegna. È emerso dalle acque nella zona di via IV Novembre. Sul posto, insieme ai soccorritori del ... ecorisveglio.it

