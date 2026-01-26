Olympics-US security team flags drone threat at Milano Cortina Games

La sicurezza ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina è una priorità, con particolare attenzione alla gestione di possibili minacce provenienti da droni. Le autorità statunitensi e italiane stanno rafforzando i piani di sicurezza per garantire un evento senza intoppi, monitorando attentamente ogni possibile rischio. La coordinazione tra le forze di sicurezza internazionali mira a proteggere atleti e visitatori durante le competizioni.

Jan 26 (Reuters) - U.S. officials helping to safeguard Americans at next month's Winter Olympics are stepping up planning for potential drone disruptions from illicit filming over venues to worst-case scenarios involving explosive payloads. The threat of drone attacks has drawn growing attention since the war in Ukraine demonstrated their lethal capabilities, and the U.S. government has recently ramped up spending on anti-drone technology. Drones have also disrupted airspace across Europe in recent months, while low-cost unmanned aircraft have become an everyday challenge for major sporting events.

