Olimpiadi Milano-Cortina l' Ice ci sarà? Il botta e risposta tra conferme e smentite Il corpo federale Usa non è gradito qui

Le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 continuano a sollevare dubbi e discussioni. Tra conferme e smentite, resta incerto se l’Ice sarà presente e quale ruolo avranno le diverse nazioni. In particolare, il corpo federale degli Stati Uniti ha espresso alcune perplessità, evidenziando le tensioni che accompagnano l’organizzazione dell’evento. La situazione si sviluppa in un contesto di incertezze e attese, mentre le piste di Cortina si preparano ad accogliere gli atleti.

Non c’è ancora la neve sulle piste di Cortina, ma il clima intorno alle Olimpiadi invernali del 2026 è già rovente. A incendiare il dibattito non è una questione di impianti o ritardi nei lavori, ma una sigla che negli ultimi mesi è diventata sinonimo di tensione internazionale: Ice. La sola idea che gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement americano possano operare sul suolo italiano durante i Giochi ha scatenato un vero e proprio terremoto politico. Il muro del Viminale A provare a gettare acqua sul fuoco è stato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Con una nota asciutta, fonti qualificate hanno smentito categoricamente ogni accordo sottoscritto con l’agenzia federale USA. 🔗 Leggi su Leggo.it

L'organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 è al centro di continui aggiornamenti e discussioni.

Attilio Fontana ha menzionato l’eventuale presenza dell’ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, riferendosi a un possibile ruolo di controllo.

