Con il cambiamento climatico in atto, alcune città che tradizionalmente ospitano le Olimpiadi invernali potrebbero non essere più adatte a causa della scarsità di neve naturale. In futuro, molte località dovranno ricorrere a soluzioni artificiali per garantire lo svolgimento delle competizioni, sollevando questioni ambientali e di sostenibilità legate all’organizzazione dei Giochi.

Nei prossimi decenni le Olimpiadi invernali non si potranno svolgere in alcune città. O meglio, si potranno organizzare, ma la neve non ci sarà e dovrà essere creata quasi tutta artificialmente. Oltre alla sostenibilità ambientale, si presenta un altro problema, ovvero la sostenibilità dei costi di una simile operazione. Non è un problema nuovo e già due anni fa la Cnn aveva realizzato un’analisi basandosi sui dati di Carbonplan, dai quali emergeva l’impossibilità di organizzare giochi olimpici, non solo invernali ma anche estivi, in città dove le temperature aumenteranno tanto da rendere pericoloso lo svolgimento delle gare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Olimpiadi invernali, quali città non le potranno ospitare per colpa del clima

