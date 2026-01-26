Olimpiadi Ghali sarà alla cerimonia di apertura Il ministro Abodi | Non esprimerà il suo pensiero L’Ucei | Spero abbia delle linee guida

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio a San Siro. Il ministro Abodi ha precisato che l'artista non esprimerà il suo pensiero durante l'evento, mentre l'Ucei si augura che siano fornite linee guida chiare. La presenza di Ghali rappresenta un momento importante di integrazione e cultura nel contesto olimpico.

Tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 del 6 febbraio a San Siro, ci sarà anche Ghali. La scelta del cantante nasce perché è un artista «capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi, unendo linguaggi, sensibilità e immaginari. Che ha costruito un percorso che fa dell’incontro tra differenze il proprio tratto distintivo. Un approccio che dialoga in modo profondo con il concetto di Armonia, cuore narrativo della Cerimonia di Apertura Olimpica e chiave di lettura dei Giochi di Milano Cortina 2026». Ma la sua presenza inizia già a far discutere per le posizioni assunte in più occasioni in solidarietà alla Palestina, a partire da quando a Sanremo 2024 disse: «Stop al genocidio».🔗 Leggi su Open.online

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Ghali ha partecipato senza esprimere commenti su Gaza.

Ghali sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prevista il 6 febbraio a San Siro.

