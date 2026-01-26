Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, ha commentato le recenti voci sulle Olimpiadi invernali, ipotizzando che l’Ice potrebbe essere presente per garantire la sicurezza di atleti come Vance e Rubio. Ha precisato che tali questioni riguardano principalmente altre realtà e non si riferiscono alle problematiche interne all’Italia, sottolineando la differenza tra le preoccupazioni locali e le misure di sicurezza adottate a livello internazionale.

“E’ tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese, non riguarda assolutamente le problematiche che qui si possono verificare. L’Ice sarà qui” in occasione delle Olimpiadi “soltanto per controllare il vicepresidente Usa J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio“. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, entra nella polemica nata nei giorni scorsi e ne delinea i contorni. Insomma, il governatore lombardo puntualizza e definisce i contorni del ruolo che avranno gli agenti che il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, ha dispiegato in Minnesota, nella città di Minneapolis, dove le proteste stanno divagando senza sosta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Olimpiadi, Fontana ipotizza: "L'Ice ci sarà ma per occuparsi della sicurezza di Vance e Rubio"

