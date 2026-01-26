Oggi l' ultimo abbraccio di Firenze a Commisso | tutte le info sulla messa in Duomo

Oggi Firenze rende omaggio a Rocco Commisso con una messa in Duomo, dopo l’ultimo saluto a New York presso la chiesa di St. Patrick. Un momento di commiato che invita alla riflessione, in un contesto di rispettoso ricordo. Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare e conoscere i dettagli dell’evento.

Alle 18 l’ultimo abbraccio della città al presidente della Fiorentina scomparso il 16 gennaio. Attesi tifosi, istituzioni, dirigenti del calcio italiano e tutta la famiglia Commisso, arrivata dagli Stati Uniti per la celebrazione. Dopo l’ultimo saluto tributato a New York, nella cattedrale di St. Patrick, oggi Firenze si prepara ad abbracciare ancora una volta Rocco Commisso. Alle ore 18, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, verrà celebrata la messa di commemorazione del presidente della Fiorentina, scomparso lo scorso 16 gennaio e tumulato da mercoledì al cimitero Maryrest, nel New Jersey.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il funerale di Commisso mercoledì a New York, poi la sepoltura in New Jersey. A Firenze una messa in DuomoIl funerale di Rocco Commisso si terrà mercoledì a New York, con la sepoltura in New Jersey.

Fiorentina: Catherine Commisso e il figlio Giuseppe arrivati a Firenze. Lunedì messa in Duomo per RoccoCatherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso.

