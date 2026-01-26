In un sorprendente sviluppo, Christopher Nolan ha coinvolto una celebrità musicale in un nuovo progetto cinematografico, creando interesse tra gli appassionati di cinema e musica. La presenza inattesa di questa superstar nel suo ultimo film rappresenta un esempio di come il regista continui a sorprendere e innovare, unendo talenti diversi per realizzare un’opera di grande impatto. Questa collaborazione promette di essere un momento significativo nel panorama cinematografico e musicale.

A sorpresa Christopher Nolan è tornato a collaborare con una superstar della musica affidandogli un ruolo nel suo nuovo epico lungometraggio. Non bastava la pioggia di star che compongono il cast di Odissea. Per il suo nuovo film, Christopher Nolan sta facendo le cose in grande, come dimostra un nuovo promo che ha svelato la presenza inattesa di una superstar nel film. Il promo, diffuso durante la finale dell'AFC tra i Denver Broncos e i New England Patriots, ha svelato il cameo a sorpresa del rapper Travis Scott in un ruolo parlante di cui al momento non è chiara l'identità. Nel teaser Scott si trova in piedi davanti a un tavolo chiedendo l'attenzione di un gruppo di soldati che include Telemaco . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Odissea: la presenza inattesa di una superstar svelata in un nuovo spot

Ecco cosa succede nei 6 minuti dell'Odissea di Nolan: la scena del Cavallo di Troia svelata

