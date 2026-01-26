Nel 2021, Giuseppe Conte sosteneva l'importanza dell'obbligo vaccinale e del Green Pass per gestire la pandemia. Tuttavia, nel 2025, l’ex premier ha dichiarato di essere contrario a tali misure, attribuendo la responsabilità a Draghi. Questa giravolta evidenzia come le posizioni politiche possano evolversi nel tempo, generando dibattito sulla coerenza delle scelte pubbliche e sulle dichiarazioni ufficiali. Video e documenti contraddicono le affermazioni recenti di Conte

Conte nega di aver sostenuto la misura politica per l'obbligatorietà e per il green pass durante il "periodo pandemico" ma i video smentiscono Nel 2021 Giuseppe Conte sosteneva apertamente Green Pass, obbligo vaccinale e spinta all’obbligatorietà del Vaccino Covid in presenza di assembramenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Obbligo Vaccino Covid, la giravolta di Conte, nel 2021: "Si ad imporlo, no a posizioni anti-scienza", nel 2025: "Ero contrario, colpa di Draghi" - VIDEO

