Nuovo pattugliatore marittimo armato italiano | tra piattaforma Usa e nazionale vince quella giapponese

Il settore aeronavale italiano si trova di fronte a una criticità da tempo: l’assenza di un pattugliatore marittimo armato. Tra le opzioni internazionali, quella giapponese si distingue per le caratteristiche tecniche e operative, offrendo una soluzione che potrebbe colmare questa lacuna. Questo documento analizza le differenze tra le piattaforme statunitensi, italiane e giapponesi, sottolineando come quest’ultima possa rappresentare una scelta più adeguata alle esigenze nazionali.

Lo strumento aeronavale italiano soffre di una lacuna ormai diventata annosa: un pattugliatore marittimo armato. Con il ritiro dal servizio del Dassault “Atlantic” nel 2017, l’Aeronautica ha perso le capacità ASW e ASuW, in quanto il pattugliatore P-72A è un’ottima piattaforma da sorveglianza e ricognizione ma è completamente disarmato. Il progressivo e rapido deterioramento della situazione internazionale ha trasformato questa lacuna in una vera e propria emergenza, e sebbene la Difesa, nei diversi documenti programmatici pluriennali (DPP), abbia sempre evidenziato questa problematica, solo ultimamente si sono fatti dei piccoli passi avanti per cercare di risolverla. 🔗 Leggi su It.insideover.com

