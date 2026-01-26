In seguito alla manifestazione del sindaco Stefano Bandecchi davanti alla Regione di Perugia, la consigliera regionale Maria Grazia Proietti del Pd ha risposto con una dichiarazione. La discussione riguarda il nuovo ospedale e le modalità di confronto tra le parti coinvolte, evidenziando le diverse posizioni sul progetto e sulle iniziative adottate.

Il sindaco Stefano Bandecchi organizza un sit in davanti alla Regione, a Perugia, e la consigliera regionale del Pd, Maria Grazia Proietti, ternana, replica. In mezzo ci sono di sicuro il nuovo ospedale di Terni (l’idea, ben lungi dal progetto) e i rapporti burrascosi tra enti pubblici. Bandecchi, che parte oggi in pullman da Terni intorno alle 9, annuncia un presidio di dieci giorni davanti la sede della Regione Umbria. "Non è una manifestazione popolare - spiega all’Ansa - ma un promemoria del sindaco di Terni alla Giunta regionale per le bugie dette sulla sanità, anche sulla cattiva organizzazione delle liste d’attesa che sono diventate la punizione per le persone malate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo ospedale, sit-in del sindaco. Replica Maria Grazia Proietti (Pd)

Bandecchi replica al PD: “Tentativi di delegittimazione politica. La vera emergenza è il fallimento della Regione sulla sanità e sul nuovo ospedale”Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, risponde alle recenti interrogazioni del PD, definendole tentativi di delegittimazione politica.

Leggi anche: Il caso del logo Ue per l'evento del Pd, l'ex sindaco Maurizio Fussi replica a Cavedagna (FdI): "Castrocaro non si usa"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bandecchi pronto per sit-in alla Regione per il nuovo ospedale di Terni; Nuovo ospedale, sit-in del sindaco. Replica Maria Grazia Proietti (Pd); Difendiamo tutti insieme il nuovo ospedale di Terni; Nuovo ospedale Terni, da domani sit in di Bandecchi. Maggioranza: iniziativa contraddittoria.

Bandecchi chiama il sit-in sotto la Regione per il nuovo ospedale: l’appello corre sui socialLo aveva anticipato e ora è ufficiale. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha lanciato via social un appello per partecipare a un sit-in davanti alla sede della Regione Umbria, a Perugia, per il nuo ... umbria24.it

Nuovo ospedale Terni, Bandecchi organizza sit-in: dieci giorni davanti a sede Regione«Avevamo possibilità di spendere 280 milioni per rifunzionalizzazione e ampliamento della struttura di Colle Obito e da oggi sarebbero mancati due anni per il termine dei lavori. Oggi ci ritroviamo co ... umbria24.it

#Terni, nuovo #ospedale: «Sì alla realizzazione, ma a Colle #Obito» x.com