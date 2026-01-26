Nuovo ospedale di Terni il sit-in a Perugia | Duecentottanta milioni sono meno di settecentottanta

26 gen 2026

A Perugia, si è svolto un sit-in promosso dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per evidenziare che 280 milioni di euro sono inferiori ai 780 milioni richiesti per il nuovo ospedale di Terni. La manifestazione mira a sensibilizzare la Regione Umbria sull’importanza di completare il progetto, sottolineando la differenza tra le cifre e la necessità di investimenti adeguati per garantire servizi sanitari migliori.

I manifestanti di fronte a palazzo Cesaroni, sede del consiglio regionale. Il sindaco Stefano Bandecchi: “Il project financing è stato bocciato con motivi incomprensibili” FOTO e VIDEO “Siamo qui per ricordare alla Regione Umbria che 280 milioni sono meno di 780”. È arrivata a Perugia la manifestazione promossa dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per “sensibilizzare” la giunta regionale rispetto alla necessità della realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Il pullman con i manifestanti è partito da Terni intorno alle 9 di oggi, 26 gennaio, con una cinquantina di persone a bordo tra cui i membri della giunta comunale e alcuni esponenti dell’assemblea di Palazzo Spada.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

