Nuovo ospedale di Terni il sit-in a Perugia | Duecentottanta milioni sono meno di settecentottanta

A Perugia, si è svolto un sit-in promosso dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per evidenziare che 280 milioni di euro sono inferiori ai 780 milioni richiesti per il nuovo ospedale di Terni. La manifestazione mira a sensibilizzare la Regione Umbria sull’importanza di completare il progetto, sottolineando la differenza tra le cifre e la necessità di investimenti adeguati per garantire servizi sanitari migliori.

I manifestanti di fronte a palazzo Cesaroni, sede del consiglio regionale. Il sindaco Stefano Bandecchi: “Il project financing è stato bocciato con motivi incomprensibili” FOTO e VIDEO “Siamo qui per ricordare alla Regione Umbria che 280 milioni sono meno di 780”. È arrivata a Perugia la manifestazione promossa dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per “sensibilizzare” la giunta regionale rispetto alla necessità della realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Il pullman con i manifestanti è partito da Terni intorno alle 9 di oggi, 26 gennaio, con una cinquantina di persone a bordo tra cui i membri della giunta comunale e alcuni esponenti dell’assemblea di Palazzo Spada.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nuovo ospedale, Stefano Bandecchi chiama all’appello i ternani: “Venite con noi al sit-in a Perugia”Il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, invita i cittadini ternani a partecipare al sit-in a Perugia per sostenere il nuovo ospedale.

Fondazione Carit, dieci milioni per il territorio: “Ma sul nuovo ospedale di Terni siamo un po’ in alto mare”La Fondazione Carit ha stanziato dieci milioni di euro per sostenere il territorio di Terni e Narni nel 2026, concentrandosi su iniziative a favore delle imprese e della sanità.

