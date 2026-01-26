Nuovo anno stessa solfa | nel 2026 arriva n’antra stangata

Il 2026 si apre con segnali di aumento delle imposte e dei costi, confermando una tendenza già nota negli anni precedenti. Per cittadini e imprese, affrontare le sfide di un anno caratterizzato da nuove tasse e oneri può richiedere attenzione e pianificazione. Con un'analisi attenta delle novità fiscali, è possibile prepararsi al meglio per gestire eventuali impatti e mantenere un equilibrio finanziario nel contesto attuale.

Anno novo, ma la musica è sempre quella: pagare, pagare e ancora pagare. Altro che buoni propositi, il 2026 se presenta subito come l'anno della mazzata generale, una carezza. ma data con la mazza ferrata. Le famiglie già arrancano e intanto arriva l'elenco della spesa. non quella del supermercato, ma quella dei rincari. Si parte dall' auto, che ormai un è più 'n mezzo de trasporto ma 'n mutuo su quattro ruote. Assicurazioni che lievitano, revisioni che passano quasi a 90 euro, bollo che cresce (in certe Regioni fino al 10%) e anche la patente diventa 'n lusso: più ore obbligatorie, più soldi da sganciare.

