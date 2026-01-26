Nuovo amore per Alessandra Mastronardi chi è il fidanzato e imprenditore greco Alessandro Pirounis

Alessandra Mastronardi avrebbe trovato un nuovo amore con l’imprenditore greco Alessandro Pirounis. Dopo il matrimonio con Gianpaolo Sannino, conclusosi pochi mesi dopo, l’attrice sembra aver avviato una nuova fase sentimentale. Questa notizia ha attirato l’attenzione dei media, offrendo uno sguardo sulla sua vita privata e sui cambiamenti recenti. Di seguito, i dettagli sulla relazione e sul nuovo compagno di Mastronardi.

Alessandra Mastronardi avrebbe ritrovato l’amore. Dopo il matrimonio naufragato con Gianpaolo Sannino, celebrato nell’estate 2023 e terminato pochi mesi dopo per motivi sconosciuti, Alessandra Mastronardi sarebbe ora impegnata con un imprenditore greco, il nuovp fidanzato è Alessandro Pirounis. Alessandra Mastronardi si è sposata nel 2023 con Gianpaolo Sannino, il suo vecchio amore di gioventù. Dopo pochi mesi di matrimonio – precisamente otto – è arrivata però la separazione. “ Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé, ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto”, si è limitata a dichiarare l’ex star de I Cesaroni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alessandra Mastronardi ha recentemente iniziato una nuova relazione sentimentale con Alessandro Pirounis.

Alessandra Mastronardi sembra aver trovato un nuovo percorso sentimentale dopo il breve matrimonio con Gianpaolo Sannino.

