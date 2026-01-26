Nuovi inquilini della pianura | Troppi lupi vanno sterilizzati Altrimenti costretti ad abbatterli

I rappresentanti di Confagricoltura sostengono la proposta della Regione per gestire la presenza dei lupi nella pianura, con l’obiettivo di ridurne la proliferazione. La strategia prevede misure di contenimento, inclusa la sterilizzazione, per evitare il rischio di incidenti e danni alle attività agricole. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche di tutela e gestione della fauna selvatica, con un approccio che mira a equilibrare la tutela ambientale e le esigenze delle imprese agricole.

I vertici di Confagricoltura promuovono il percorso proposto dalla Regione sul capitolo lupo. Obiettivo, il contenimento alla proliferazione del predatore. Ma l'associazione precisa: "Ribadiamo la nostra convinzione che occorra procedere con interventi di sterilizzazione, prima che l'abbattimento diventi l'unica soluzione". "Serve un intervento delle istituzioni – l'appello di Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura, e del presidente Francesco Manca – di fronte ai numerosi avvistamenti di lupi anche in branco. Bene l'interessamento diretto della Regione su una materia che necessita di qualche aggiustamento normativo nazionale, di procedure operative meno obsolete e di strumenti più aderenti alla realtà.

