Nuovi agenti a Pisa | Segnale positivo ma senza politiche abitative non basta

A Pisa arriveranno 25 nuovi agenti, con assegnazioni anche a Pontedera, polizia stradale e frontiera. Si tratta di un segnale positivo per il rafforzamento delle forze di sicurezza, ma senza politiche abitative efficaci, le risposte rimangono limitate. Questo intervento rappresenta un passo importante, tuttavia è necessario un approccio più ampio e strutturale per affrontare le sfide della città.

Pisa, 26 gennaio 2026 - "Accogliamo con favore l'arrivo, previsto a partire da domani (martedì 27 gennaio), di 25 nuove unità in più assegnate alla questura di Pisa, cui si aggiungono 7 unità destinate al Commissariato di Pontedera, 10 alla polizia stradale e 3 alla polizia di frontiera". Parte da qui il commento della Fsp Polizia di Stato sull'assegnazione dei nuovi agenti in provincia, già annunciata nei giorni scorsi, che il sindacato legge come un primo segnale di inversione di tendenza sul fronte degli organici. A intervenire è Lorenzo Cardogna, segretario provinciale della Fsp Polizia di Stato, che parla di "un primo e concreto passo in avanti".

