Nuove tariffe stop alle concessioni perpetue e aumento del personale | le novità approvate dalla giunta per il cimitero comunale

La giunta comunale ha approvato nuove tariffe, la cessazione delle concessioni perpetue e un incremento del personale al cimitero. La riorganizzazione degli spazi mira a migliorare la gestione e offrire servizi più efficienti ai cittadini, con un incremento delle ore di presenza del personale. Queste modifiche intendono garantire una gestione più sostenibile e trasparente del patrimonio comunale.

Una riorganizzazione degli spazi, con una gestione migliorata, maggiori servizi al cittadino e più ore del personale. Queste le novità per il cimitero comunale di Sant'Anna previste in tre provvedimenti approvati dalla giunta comunale e presentati nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Diego Ferrara, con l'assessore ai Cimiteri Alberta Giannini, il dirigente del V settore Carlo Di Gregorio e il coordinatore del cimitero, Pino Reale.

Sono state approvate le nuove tariffe per lo stadio comunale “Francioni” e per il campo della ex Fulgorcavi, recentemente intitolato a Gino Bondioli.

