Nuova direttrice per i Musei della Toscana | entra in carica Carlotta Brovadan

La direzione regionale dei Musei della Toscana ha annunciato la nomina di Carlotta Brovadan come nuova direttrice. Con questa nomina, si rafforza la gestione dei siti museali statali nella regione, garantendo continuità e attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale toscano. La sua nomina rappresenta un passo importante per la strategia di sviluppo e promozione dei musei locali.

FIRENZE – La direzione regionale dei Musei della Toscana ha una nuova guida: Carlotta Brovadan è stata ufficialmente nominata alla testa della rete che coordina i siti museali statali del territorio. La nomina arriva in un momento cruciale per la gestione del patrimonio artistico toscano, segnando un passaggio di testimone significativo per una delle direzioni più prestigiose e complesse del ministero della cultura. Brovadan vanta un curriculum di alto profilo tecnico e scientifico, caratterizzato da esperienze di rilievo proprio nel cuore del sistema culturale fiorentino. Il suo percorso professionale l’ha vista impegnata in istituzioni d’eccellenza come l’Opificio delle Pietre Dure e le Gallerie degli Uffizi, ruoli che le hanno permesso di maturare una visione d’insieme sulla conservazione e sulla valorizzazione dei beni culturali, elementi fondamentali per gestire i numerosi musei statali disseminati in tutta la regione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Toscana, Musei statali: Carlotta Brovadan nuova direttriceCarlotta Brovadan è stata nominata nuova direttrice dei Musei statali della Toscana, un ente che comprende importanti istituzioni come i Cenacoli fiorentini, il Museo d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo, il Museo della Navi Antiche di Pisa e il Museo etrusco di Chiusi.

