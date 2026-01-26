Nùma Cose Strane | la soglia dei trent’anni tra bollette multe e voglia di libertà

Nùma torna in radio con il suo nuovo singolo “Cose Strane”, disponibile dal 23 gennaio. La cantante italiano affronta i trent’anni, tra bollette, multe e il desiderio di sentirsi libera. Con un saluto che mette subito in chiaro il tono, “Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”, Nùma si apre al pubblico con una canzone che sembra una piccola dichiarazione di intenti. La sua musica riflette le sfide quotidiane e la voglia di mantenere viva la propria identità.

"Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte": con questo saluto che sembra già una piccola dichiarazione d'intenti, Nùma presenta il suo nuovo singolo "Cose Strane", in radio dal 23 gennaio. Un brano che fotografa un passaggio preciso, riconoscibile da chiunque: quel momento in cui ti accorgi che l'età adulta non arriva con un colpo di scena, ma con una serie di dettagli quotidiani. Piccoli, ripetitivi. e proprio per questo spiazzanti. Quando l'età adulta ti arriva in casa: bollette e responsabilità. La prima vera "cosa strana" che ti fa pensare "ok, sono grande" spesso non è un evento epocale. È una bolletta.

